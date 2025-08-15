JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Î¿¦°÷¤¬8·î8Æü¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ç±§Ãè¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ï¡ÄJAXA¿¦°÷¤¬±§Ãè¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é »²²Ã¼Ô¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¡áÉÍ¾¾»Ô ¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÆâ¤Î¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ëHOT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼çºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¡¢JAXA¹­ÊóÉôÆÃÇ¤Ã´ÅöÌò¤ÎµÜÎ¤¸÷·û¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ß±§Ãè¶µ¼¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ