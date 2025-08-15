ガールズグループaespa（エスパ）リーダーKARINA（カリナ）が、25歳で初めて1人で自転車乗りに成功した。aespaの公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで「KARINAのドタバタ自転車を学ぶ」とのタイトルで映像が公開された。KARINAが、マネジャーから自転車の乗り方を学ぶコンセプトの映像。ヘルメットや肘当てなどの保護具を着用し「ケガする恐れがあったので、イヤリングやネックレスなどのアクセサリーはすべて外した」と話した