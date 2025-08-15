元AKB48で女優の前田敦子（34）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。MV撮影中に食あたりになっていたことを明かした。番組にはAKB時代を共に過ごした高橋みなみ（34）、小嶋陽菜（37）とともに出演し、在籍当時の思い出話などを語った。3人がそろうのは13年ぶりと明かした。前田はAKB48の21枚目シングル、「Everyday、カチューシャ」でセンターを務めた。前田は「このとき私、食あたりになったんで