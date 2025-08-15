15日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00〜20:55)では、新企画「それアドリブでやらせて下さい」が行われる。Snow Man今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ｢SOOKIES｣。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態!? その部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブト