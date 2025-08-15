文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日 午後7時00分～7時30分）では、スペシャルウィーク週の8月31日（日）の放送に、櫻坂46 三期生の石森璃花、四期生の浅井恋乃未、中川智尋が出演する。 スペシャルウィーク週となる8月31日（日）の放送には、今年4月に加入した櫻坂46 四期生メンバーの浅井恋乃未と中川智尋が番組に初登場。MCを務める石森璃花とともに、メンバー3人でトーク