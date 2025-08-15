歌手の伍代夏子（63）が15日、自身のインスタグラムを更新。「今日はダーリンのお誕生日 我が家で細やかにお祝いしました」と、夫で歌手・俳優の杉良太郎の81歳の誕生日会を行ったことを報告し、楽しげなパーティーでの“家族ショット”を公開した。【写真】「世界一の円満ご夫婦」81歳迎えた杉良太郎＆愛犬たちとの“家族ショット”披露の伍代夏子写真には、愛犬のそらくん＆りくくんを抱っこした杉、伍代のほか、親交のある