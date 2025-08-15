今日15日の札幌は、昼前に最高気温30℃以上を記録し、今年31回目の真夏日となりました。年間真夏日日数としては、1924年に並んで最多タイの記録です。また、関東から九州では、午前のうちからぐんぐん気温が上がっており、最高気温35℃以上の猛暑日となっている所もあります。今日15日は札幌で真夏日年間の真夏日日数としては1位タイ今日15日の札幌は、雲の切れ間から日差しが届き、気温が上昇しています。昼前に最高気温30℃以