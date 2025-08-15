７月６日の新馬を７馬身差で圧勝したショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）が１３日から函館競馬に入り、次戦に予定する札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）への調整を再開している。北村助手は「まだ緩い部分があったり、徐々に良くなりそう。新馬は時計が遅いかもしれないが、ペースもあったし、その（遅い流れの）中でちぎって、勝てましたからね」と素質を感じ取る。