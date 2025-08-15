２つの【低圧部】発生へ 気象庁は１６日（土）夜までに「フィリピンの東と南シナ海で低圧部が発生する」 と発表しました。気象衛星の画像でも、対流活動が活発化し雲が多く発生していて、気象庁は「１９日（火）～２１日（木）にかけて沖縄の南から東シナ海に北上する『熱帯じょう乱』を予測するメンバーもある」とも述べています。 １６日（土）～２５日（月）までのを掲載しています。 「低圧部」は、周