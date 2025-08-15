アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は15日、今年2度目の日本大会となる「ONE173」（11月16日、有明アリーナ）の追加対戦カードとして、K−1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝teamVASILEUS）の8カ月ぶりとなる再起戦を発表。フライ級キックボクシングマッチで強打とタフネスを武器としているデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）と激突する。武尊は、Kー1元3階