ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç14Æü¡¢½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à66ºÐ¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÍ­¶ÌÂæ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢14Æü¸áÁ°11»þ¤´¤íÉÕ¶á¤Î½»¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð¤òÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à66ºÐ½÷À­¤Ç¡¢²È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿