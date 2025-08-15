15日、日本武道館で全国戦没者追悼式（政府主催）が開かれた。国歌斉唱、石破総理の式辞、正午の1分間の黙祷につづき、天皇陛下がおことばを述べられた。【映像】追悼式の様子■天皇陛下おことば本日、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり、全国戦没者追悼式に臨み、さきの大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来80年、人々のたゆみない努力に