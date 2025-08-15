ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÍå±±³Ù¤Ç14Æü¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÎÁÜº÷¤¬15ÆüÄ«¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃËÀ­¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëºâÉÛ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¡¹¤È»³¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯·Ù»¡¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¡£14Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤Ä®¤ÎÍå±±³Ù¤ÎÉ¸¹â550¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ç¡¢²¼»³¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏÂÀ¤â¤â¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤·¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤Ë°ú¤­¤º¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÈÝ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢·Ù»¡¤Ï¸áÁ°5»þ²á¤®¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ä·Ù»¡