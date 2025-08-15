１５日前引けの日経平均株価は前日比３８７円２０銭高の４万３０３６円４６銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７２３８万株、売買代金概算は２兆８３６７億円。値上がり銘柄数は６７０、値下がり銘柄数は８８７、変わらずは６４銘柄だった。 日経平均株価は反発。米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）の上昇率が予想を上回ったことなどが警戒され、前日のＮＹダウは１１ドル安と小幅反落した。ただ、日経平均株価は前日に