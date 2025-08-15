「中島飛行機のついで」それは違うらしい2025年8月15日で終戦から80周年を迎えます。しかし、日本がポツダム宣言を受諾する前夜、1945年8月14日深夜から翌15日未明にかけて、アメリカ軍のB-29による空襲を受けた都市がいくつか存在します。現在の群馬県伊勢崎市で行われた空襲「伊勢崎空襲」も、そのひとつです。【当時の様子…】これが、爆撃が終わった後の街です（画像）地元の方々に話を聞くと、周辺の太田市や前橋市などに