ロゼットは、同社が展開する「Rz+ by ROSETTE（アールゼットプラスバイ ロゼット）」のシートマスクブランド「hadatore（ハダトレ）」から、毛穴悩みに集中アプローチする毛穴ケア用シートマスク「hadatore ポアマスク 13」を発売します。8月20日よりLOFT、ロゼット公式オンラインショップにて先行発売し、9月11日に一般発売されます。注目の成分グリシルグリシン（※1） やレチノール（※2）を配合。開いた毛穴肌をひきしめながら