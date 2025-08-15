【モデルプレス＝2025/08/15】スターバックス コーヒー ジャパンでは、夏の暑さを忘れさせてくれるような新作「涼み 抹茶 ムース ティー」を、2025年8月18日（月）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。【写真】スタバ、ピーチの新作試飲レポ 甘い香り＆とろける果肉感のフラペチーノ等3種◆スタバ、夏ならではの抹茶主役のティービバレッジ「涼み 抹茶 ムース ティー」は、抹茶の豊かな香りと旨みが際立つ