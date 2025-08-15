【モデルプレス＝2025/08/15】タレントのpecoが8月14日、自身のInstagramを更新。グアム旅行での水着姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】peco、グアムでの水着姿◆peco、グアムでの水着姿を公開pecoは「6月に行ったGuamの思い出シェア、いよいよラストスパート」とコメントし、グアムのThe Tsubaki Towerでの滞在の様子を披露。ブルーの水着姿でプールサイドに立つ姿で、美しい脚をのぞかせている。「ラグジュアリーなすてきな