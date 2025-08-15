【EX大衆9月号】 8月16日発売 価格：1,000円 「EX大衆9月号」撮影/LUCKMAN・双葉社 【拡大画像へ】 双葉社は、「EX大衆9月号」を8月16日に発売する。価格は1,000円。 表紙と巻頭には、えなこさんが登場。「グラビア時間旅行」をテーマに、歴代のグラビア表現を披露する。 同号は、「夏色グラビア スペシャル号」と題し、乃木坂46の伊藤理々杏さんやSKE48の入内