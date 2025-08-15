Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。プライベートショットを公開した。 ■佐久間大介「めっちゃ楽しかった～！！最初から最後までずーっと笑ってた (^^)」 【画像】佐久間大介＆宮田俊哉＆木村昴＆浅沼晋太郎 豪華メンバーでの記念ショット（全2枚） 佐久間は「木村昴くんと、浅沼晋太郎さんの舞台、#きむすば劇場 #オートリバース 観に行かせていただきました！」と報告。 Kis-My-Ft2