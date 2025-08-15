¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯7·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í­µ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌVIERATV-55Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë2°ÌVIERATV-55Z95A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë3°ÌAQUOS OLED4T-C55GQ3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë4°ÌREGZA48X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë5°ÌVIERATV-65Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë6°ÌREGZA48X8900N¡ÊTVS REGZA¡Ë7°ÌREGZA55X8900N¡ÊTVS REGZA¡Ë8°ÌREGZA55X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë9°ÌREGZA65X8900L¡ÊTVS REG