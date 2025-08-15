【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「見渡す限りお客さんがいてすごいうれしかった」（NEWS増田貴久） 8月9日・10日・11日の3日間にわたってABEMAにて無料独占生中継された野外音楽フェス『LuckyFes’25』より、CUTIE STREET、NEWS、HYDE、FRUITS ZIPPERのインタビューコメントが到着した。 新しい学校のリーダーズ、オーイシマサヨシ、きゃりーぱみゅぱみゅ、CUTIE STREET、米米CLUB 、