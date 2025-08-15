女優の泉ピン子と、シンガー・ソングライターで俳優の寺西優真が初の楽曲コラボレーションを実現させ、新曲「マツリ」を15日にリリースした。終戦の日に合わせ「笑い声で世界をつなぐ」という平和へのメッセージを込めた一曲だ。寺西が作詞・作曲・編曲を手掛け、泉の力強い歌声と日本の「祭り」が持つエネルギー、そしてボーカロイド曲のような現代的な力強さを融合させた。どこか懐かしさを感じさせるサウンドに仕上がってい