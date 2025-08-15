ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎT-4Îý½¬µ¡¤Î°ú¤­ÍÈ¤²ºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢µÜºê¸©¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡¦¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ½êÂ°¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¾®ËÒ´ðÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤ª¤è¤½2Ê¬¸å¤ËÄÆÍî¤·¡¢Ââ°÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè·îËö¤Þ¤Ç¤Îºî¶È´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£