山岳や湖、渓谷など、自然の多彩な表情を楽しめる群馬県。森林浴にぴったりの名所も数多く、季節ごとに違った魅力を味わえるのが魅力です。All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「森林浴スポット」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：赤