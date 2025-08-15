２年連続のワールドシリーズ制覇を目指すドジャースに暗雲が垂れ込めている。チームは１４日（日本時間１５日）時点で４連敗中。大谷翔平投手（３１）が２０２３年まで所属したエンゼルスとのフリーウェイシリーズでは屈辱の３連敗を喫し、今季通算６戦全敗となった。３戦目の１３日（同１４日）は大谷がリアル二刀流で先発出場し、投手として５回途中５安打、７奪三振、４失点。?盟友?トラウトとの対戦では２打席連続の見逃し