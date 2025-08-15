◇マイナーリーグ オクラホマシティーｰアルバカーキ(日本時間15日、チカソー・ブリックタウン・ボールパーク)ドジャースの佐々木朗希投手が、日本時間15日、3Aオクラホマシティーの一員として、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。2回0/3を投げて3失点と、予定していた3イニングを投げ切れず降板となりました。佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に、肩の不調で負傷者リスト入り。その後は軽めのキャッチボールなどでリ