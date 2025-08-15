15日、終戦から80年を迎え、東京・日本武道館では、天皇皇后両陛下出席の下、「全国戦没者追悼式」が開催されました。正午の黙とうの後、天皇陛下はお言葉を述べられました。お言葉の全文は以下の通りです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊本日、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり、全国戦没者追悼式に臨み、さきの大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来80