MLB公式サイトは13日（日本時間14日）、ドジャースの大谷翔平投手を特集。さらなる進化を見せている投手能力に注目し、マウンド復帰から2カ月で浮き彫りとなった新たな決め球などを取り上げた。 ■術後でも球速上昇 MLB公式サイトは同日、平日定期配信のメールマガジン『The Pregame Lineup』で大谷の新たな投手能力に注目。公式データ部門に所属するデビッド・アドラー氏が、3つのポイントを分析した。