15Æü12»þ¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ360±ß¹â¤Î4Ëü3040±ß¤ÈµÞ¿­¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÁ°¾ì¸½Êª½ªÃÍ4Ëü3036.46±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï3.54±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2Ëü3734Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3089¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ31¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢¸½Êª½ªÃÍÈæ3.68¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£ ¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦Àµ¸á»þÅÀ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 43040+360