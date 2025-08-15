終戦後もグアム島のジャングルに28年も潜伏していた残留日本兵・横井庄一さんは、帰国後は、故郷名古屋で平和の尊さを伝え続けました。しかし、その思いの継承は困難な状況です。 【写真を見る】ジャングル潜伏28年 残留日本兵･横井庄一さん「恥ずかしながら、生きながらえておりました」記念館は閉館 戦争の記憶どうつなぐ【戦後80年】 （玉音放送）「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び…」 80年前、太平洋戦争が終結。しかし、