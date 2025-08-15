ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY（通称：ワンエン）が、メジャーデビュー後初となるアルバム『AMAZONIA』（アマゾニア）を11月26日リリースすることが15日、発表された。【ライブソロ写真】キュート！ほっぺに指をくっつけ笑顔のREIONE N’ ONLYは、TikTokフォロワー数日本人男性音楽アーティスト1位となる570万人超えのフォロワーを持ち、今年5月にユニバーサルミュージック／Polydor Recordsより全世界メジャーデビ