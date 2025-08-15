クールビズが推奨され、ラフなビジカジスタイルもOKという企業も増えています。それでも真夏の酷暑は、どうにも乗り切れそうにない…。そんなビジネスパーソンを救うべく生まれたのが、AOKIが展開する「ORIHICA（オリヒカ）」の高機能Tシャツ「TECHLIGHT-T 半袖シャツ」（4389円）。機能性素材「TEXBRID」を採用し、高い伸縮性と軽量性で暑い夏にぴったりの軽やかな着心地を実現します。TEXBRIDは、繊維事業などを手掛ける蝶理が開