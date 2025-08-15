ドラッグストア大手のマツキヨココカラ&カンパニーは13日、子会社のアンドカンパニーが、福岡市に本拠を置く薬局チェーン・新生堂薬局の株式を100%取得し、グループに迎え入れることを取締役会で決議した。コスモス薬品やドラッグストアモリなど地元資本との競争が続く九州で、グループシェアの拡大を目指す。【こちらも】調剤薬局の合理化と利用者に優しい、くすりの窓口の足元新生堂薬局の株式は、アンドカンパニーが創