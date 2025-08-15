【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１５日、ソウルで行われた日本統治からの解放記念日「光復節」の式典で演説した。日韓関係について「過去を直視し、未来に進む知恵を発揮しなければならない時だ」と述べ、両国の関係発展に意欲を示した。６月に大統領に就任した李氏が光復節の式典で演説するのは初めて。日本について「庭を一緒に使う隣人であり、経済発展において切り離せない重要なパートナーだ」