韓国では15日、日本の植民地支配からの解放を祝う「光復節」を迎え、李在明大統領は演説で、日韓関係の重要性を強調しました。李大統領は演説で日本について、「経済発展において切り離して考えられない重要なパートナーだ」と表現した上で、両国首脳が行き来する「シャトル外交を通じて、率直に話し合いながら共に生き、協力する未来志向の道を模索する」と述べました。一方で「日本が歴史を直視し、両国間の信頼が損なわれないよ