°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸À¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡ªÁ´¹ñ¤ÎÊý¸À¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡ÚµÜ¾ë¸©¤ÎÊý¸À¡Û¡Ö¤ª¤Ë¤¬¤é¤à¤¹¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¤ª¤Ë¤¬¤é¤à¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÃî¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤¬¤é¤à¤¹¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¤ª¤Ë¤¬¤é¤à¤¹¡×¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¡×