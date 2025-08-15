ジェイアール東海ツアーズは、「2WEEK SALE」を8月18日から9月1日まで開催する。LINE連携済みのEXサービス会員向けには8月15日午後1時から17日まで先行発売を行い、東京や京都など7エリアの商品を用意する。一般発売は13エリア対象で、10月1日出発分から2026年1月4日帰着分まで取り扱う。設定プランの一例は、相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明（2日間）が名古屋発着19,800円から、新大阪発着24,640円から。ホテル近鉄ユニバーサル