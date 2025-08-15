ＦＣ東京は１５日、次戦１６日の湘南戦（レモンＳ）に向けて都内で前日調整した。現在１５位で、１７位の相手の敵地に乗り込む。今季はリーグ戦（０△０）、ルヴァン杯（０●１）と対戦成績は１分け１敗。松橋力蔵監督は「２試合とも内容的にも非常に良いゲームをしたと思うが、結果が出ていない。“勝ち点３になりうる場所”でしっかりと相手を上回っていかないといけない」と見据えた。前節（１０日）・鹿島戦ではＤＦ室屋の