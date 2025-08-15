PSYCHIC FEVERが、10月にオーストラリア シドニーで開催される『SXSW SYDNEY 2025』に出演する。 （関連：PSYCHIC FEVER、USツアーで磨き抜かれたパフォーマンス力日本ツアーファイナル公演の熱狂を体感） 同グループは、今年3月にアメリカ テキサス州オースティンにて行われた世界最大級の融合型ビジネスカンファレンス & フェスティバル『2025 SXSW』に出演。その際には