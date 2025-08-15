½ªÀï¤ÎÆü¤Î15Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤é¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¶Ì¶úÎÁ¤òÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤È¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤â»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ö¤¿¤¯