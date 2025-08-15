ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2025Ç¯8·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»õËá¤­¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤­¤Ã¤Èº£Æü¤â»É·ãÅª¤Ê½Ö´Ö¤¬¡×ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Ï¤è¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»õ¤âËá¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¶»£±Æ¸½¾ì¤Ø¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¤­¤Ã¤Èº£Æü¤â»É·ãÅª¤Ê½Ö´Ö¤¬Âô»³¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡...¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢»õËá¤­¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£µÕ¸÷¤Ç»£±Æ