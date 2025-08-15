横浜F・マリノスは15日、慶應義塾大学の体育会ソッカー部（サッカー部）に所属するMF田中雄大について、2026シーズンより同クラブに加入することが内定したと発表した。同時に、2025シーズンのJFA・Jリーグ特別指定選手として認定もされており、同選手は今季より、横浜FMの公式戦出場が可能となる。田中は2002年10月11日生まれの現在22歳。小学生の頃から、名門の街クラブとして知られる三菱養和SCに所属しており、同クラブの