元モーニング娘。高橋愛（38）が15日までにインスタグラムを更新。芸能界を引退した元メンバーの道重さゆみさん（36）にメッセージを送った。高橋は、道重さんのラストライブとなった14日のZepp DiverCity（TOKYO）での東京公演「LIVE TOUR 2025『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』」の会場で撮した写真をアップし、「ほんっとに可愛くって可愛くってカッコよくって最高だった！！！！！！！！」と感激。「もうマヂで尊敬です」とつづ