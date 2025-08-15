Íî²¼¤·¤¿Å¸¼¨Êª 13Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¡Ö¤µ¤Ì¤­¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤ÇÌó30kg¤ÎÅ¸¼¨Êª¤¬Íî²¼¤·¡¢2¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Íî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï½Å¤µÌó30kg¤ÎÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÈÈô¹Ôµ¡¤ÎÌÏ·¿¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Êµ­¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡Ö¤¢¤Á¤é¤Î2³¬¤ÎÅ·°æ¤«¤é¡ØÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡Ù¤¬Íî²¼¤·¡¢²¼¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÇËÊÒ¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íî²¼¤·¤¿»þ¡¢²¼¤Ë¤Ï10¿ô¿Í¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡× Íî¤Á¤¿¾×·â¤Ç³ä¤ì¤¿ÉôÉÊ