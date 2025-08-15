¢£Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10Æü2²óÀï¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï© 8¡¼4 ²Ö´¬Åì¡Ê15Æü¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·3²óÀï¿Ê½Ð¡£2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï5ÈÖ¡¦¹âÅÄÎÜ¿´¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿ÂÇÀþ¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í8ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¡£½ªÈ×µÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤âÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬9²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£Âå¤ï¤Ã¤¿2¿ÍÌÜ¡¦ºå²¼Îú¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é