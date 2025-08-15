北海道斜里町と羅臼（らうす）町にまたがる羅臼岳（１６６０メートル）で１４日、ヒグマに襲われ行方不明となった登山客の２０歳代男性について、道警は１５日午前５時半頃、捜索を再開した。現場周辺で男性のものとみられる財布が見つかった。道警によると、斜里町の岩尾別温泉駐車場の登山口から警察官やハンターら計１６人と警察犬２頭で入山した。男性のスマートフォンの位置情報は標高５５０メートル付近の現場近くを示し