¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¸Î¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ï1¿Í¤â¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³ê¤êÂæ¤Ï¿¨¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²Ð½ý¤·¤½¤¦¤ÊÇ®¤µ¤Ç¤¹¡×¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²Ð½ý¤·¤½¤¦¡Ä¡×¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç¸«¤¿¸ø±à¤ÎÍ·¶ñ¤³¤ÎÆü¤Î²¹ÅÙ·×¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿²¹ÅÙ¤Ï¡¢36.2¡î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³ê¤êÂæ¤Î²¹ÅÙ¤Ï55¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÍ·¶ñ¤¬¹â²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ð½ý¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î²Æ¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ö