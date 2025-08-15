「←2017年 2025年→8年間で589回作ったよ！！みんなもやってみてね」【アフター写真】完成度の高い「ドラクエ」の「ミミック」こんなポストをされたのはあにピィ🐟🐟（@ani_p_p）さん。「#独学でここまで成長したから一緒に頑張ろう」とのハッシュタグも添えています。投稿されたのは、見事なケチャップアートが施されたオムレツの写真。「普通に芸術作品すぎる」「これを独学で！？信じられないレベル」「オムライ