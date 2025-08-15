15Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï2Æü¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º¤·¡¢»Ë¾å2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë4Ëü3000±ßÂæ¤â¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï14Æü¤Î½ªÃÍ¤ËÈæ¤Ù387±ß¹â¤¤¡¢4Ëü3036±ß¤Ç¤·¤¿¡£Àè½µ¤«¤é6±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14Æü¤Ï±ß¹â¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÅ¾¤·¡¢600±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤Ï¡¢¼è°ú³«»Ï¤«¤é¾å¾º¤·¡¢Ï¢Æü¤Î³ô²Á¾å¾º¤ÎÃæ¤ÇÇã¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤¬14Æü¤ÎÈ¿Íî¤ò¼õ¤±Çã¤¤ÃíÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢±ßÁê¾ì¤¬±ß°ÂÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³